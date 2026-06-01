Sensori in ospedale per monitorare i ricoverati il progetto Morpheus

Da lapresse.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo progetto utilizza sensori realizzati con materiali bidimensionali ed elettronica flessibile per monitorare i pazienti in ospedale. Questi sensori innovativi sono progettati per migliorare il monitoraggio continuo e ridurre l'invasività. L'iniziativa si chiama Morpheus e mira a integrare dispositivi più leggeri e adattabili alle esigenze dei ricoverati. Non sono stati forniti dettagli sullo stato di sviluppo o sulla disponibilità di questi sensori sul mercato.

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Materiali bidimensionali ed elettronica flessibile per sensori innovativi, in grado di rivoluzionare il monitoraggio dei pazienti ricoverati in ospedale. È il cuore del progetto Morpheus, un’alleanza fra 14 partner internazionali coordinati dal  Politecnico di Torino che punta a sviluppare un patch indossabile in grado di integrare diversi sensori per un monitoraggio preciso e continuo di parametri come pressione, temperatura, glucosio e cortisolo nei pazienti ricoverati in ospedale.  Gli obiettivi. Il progetto “nasce con l’ambizione di trasformare il modo in cui monitoriamo la salute dei pazienti, rendendo possibile una rilevazione continua, precisa e non invasiva dei parametri fisiologici”, spiega Teresa Gatti  del Politecnico di Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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