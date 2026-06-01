se il tifoso diventa utente e il club un asset finanziario

Un tifoso si trasforma in utente e il club diventa un asset finanziario. Il calcio, un tempo legato a rituali domenicali, radioline e passione popolare, oggi si evolve verso modelli più commerciali. Le gradinate di cemento lasciano spazio a strategie di monetizzazione, con le società sportive che traggono profitto dai propri supporter attraverso nuovi strumenti digitali e servizi. La relazione tra pubblico e club si modifica, passando da passione spontanea a un rapporto più economico e strutturato.

C'era una volta il calcio, col suo rito domenicale, fatto di radioline e 90esimo Minuto, gradinate in cemento e passione che era anche identità. Oggi quel mondo è diventato un reperto archeologico. Nel loro saggio, Il Neocalcio (ed. Rogas), Bruno Bartolozzi ed Enrico Currò non si limitano però a firmare l'ennesimo elogio nostalgico del passato, ma tracciano la mappa di una mutazione genetica ormai compiuta. A dare peso etico al volume, la prefazione di Walter Casagrande, da sempre voce fuori dal coro (padre con Socrates della Democrazia Corinthiana). L'ex attaccante anche di Torino e Ascoli rivendica la natura umana e sociale del football, ponendosi come baluardo romantico contro la deriva analizzata nel testo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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