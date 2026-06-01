Scosse di terremoto a Meldola vicino Forlì la più forte di magnitudo 3,2 preceduta dal boato
Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata registrata vicino a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. La scossa è stata preceduta da un boato e si è verificata nel pomeriggio. Non sono stati segnalati danni a persone o strutture. L’epicentro si trovava in zona collinare e l’evento è stato avvertito in alcune località circostanti. Le autorità hanno monitorato la situazione e non sono stati richiesti interventi di emergenza.
Una scossa di terremoto con epicentro a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, è stata avvertita dalla popolazione nella notte, all’1.51, in Emilia Romagna. La magnitudo è stata di 3.2. Un secondo sisma nella stessa zona si è invece verificato alle 7.58. Centinaia di persone si sono riversate sui social nonostante l’ora tarda per segnalare il primo sisma in tutto il Forlivese e anche a Cesena. “Abbiamo sentito un boato e subito dopo il letto ha iniziato a muoversi”, hanno raccontato alcuni residenti sui canali dell’Ingv. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it
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