Scosse di terremoto a Meldola vicino Forlì la più forte di magnitudo 3,2 preceduta dal boato

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata registrata vicino a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. La scossa è stata preceduta da un boato e si è verificata nel pomeriggio. Non sono stati segnalati danni a persone o strutture. L’epicentro si trovava in zona collinare e l’evento è stato avvertito in alcune località circostanti. Le autorità hanno monitorato la situazione e non sono stati richiesti interventi di emergenza.