Scomparsa Immacolata Panico la notizia è arrivata | come l’hanno trovata
Una ragazza di 22 anni è scomparsa domenica mattina dopo aver lasciato casa. Dopo ore di silenzio e assenza di contatti, è stata trovata in un'area isolata. La famiglia aveva segnalato la sua sparizione alle autorità, che hanno avviato le ricerche. La giovane era salita in auto e da quel momento non ha più dato notizie di sé. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze del suo allontanamento.
Una domenica che doveva essere come tante si è trasformata in un incubo. Una ragazza di 22 anni esce di casa, sale in auto e poi, all’improvviso, il silenzio: telefono che non risponde, nessun messaggio, nessun segnale. In poche ore l’ansia diventa panico vero, di quelli che tolgono il fiato. Tra Napoli e Pomigliano d’Arco, le voci iniziano a rincorrersi, mentre la famiglia e chi la conosce si aggrappano a ogni possibilità. Le ricerche partono subito, serrate, senza sosta. Ma il tempo, quando qualcuno manca all’appello, è il nemico più crudele. Immacolata Panico si era allontanata nella mattinata di domenica 31 maggio, a bordo della sua Lancia Y. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Scomparsa Immacolata Panico, la notizia è appena arrivata: come l’hanno trovata
Leggi anche: Napoli, donna trovata morta al Centro Direzionale: è la 22enne Immacolata Panico
Temi più discussi: Immacolata Panico scomparsa a 22 anni a Napoli, la denuncia della famiglia e l'appello social: Aiutateci a trovarla; Scomparsa 22enne ?a Pomigliano d'Arco, la famiglia di Immacolata Panico lancia un appello: Aiutateci a ritrovarla; Immacolata Panico, 22 anni, scomparsa al Centro Direzionale di Napoli: appello della famiglia per ritrovarla; Aiutateci a ritrovarla l’appello dei genitori di Imma, Pomigliano col fiato sospeso.
Napoli, trovata priva di vita la ragazza scomparsa al centro Direzionale - Cronache - Pomigliano d’Arco – Una corsa contro il tempo e il tempo ha vinto. E’ stata trovata senza vita Immacolata Panico, la ragazza di 22 anni scomparsa per la quale ieri è s… x.com
A Pomigliano d'Arco si cerca Immacolata Panico, ragazza di 22 anni, scomparsa da ieri mattina L'ultima volta è stata vista al Centro Direzionale di Napoli. A lanciare l'appello per ritrovarla sono stati i familiari della ragazza facebook
Napoli, Immacolata Panico trovata morta al Centro Direzionale: quattro vocali prima della scomparsaÈ di Immacolata Panico il corpo privo di vita ritrovato questa mattina al Centro Direzionale di Napoli. La ragazza di soli 22 anni, originaria di Pomigliano d'Arco, aveva fatto ... ilmattino.it
Scomparsa da Pomigliano d’Arco: trovata morta la 22enne Immacolata PanicoRitrovata morta la 22enne Immacolata Panico, scomparsa da Pomigliano d’Arco: indagini in corso per chiarire le circostanze del decesso. notizie.it