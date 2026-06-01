Scomparsa Immacolata Panico la notizia è arrivata | come l’hanno trovata

Notizia in breve

Una ragazza di 22 anni è scomparsa domenica mattina dopo aver lasciato casa. Dopo ore di silenzio e assenza di contatti, è stata trovata in un'area isolata. La famiglia aveva segnalato la sua sparizione alle autorità, che hanno avviato le ricerche. La giovane era salita in auto e da quel momento non ha più dato notizie di sé. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze del suo allontanamento.