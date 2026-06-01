Scienza natura e stelle | due open day per insegnanti tra Tradate e Varese

Due open day sono stati organizzati tra Tradate e Varese per insegnanti ed educatori in vista del prossimo anno scolastico. Il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario e il Villaggio Cagnola apriranno le loro porte per presentare percorsi didattici innovativi che integrano scienza, astronomia e ambiente. Le giornate sono rivolte a professionisti dell’educazione interessati a approfondire le metodologie didattiche legate a queste tematiche. Le date e i dettagli sugli orari sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali delle strutture.

In vista della programmazione del prossimo anno scolastico, il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario e il Villaggio Cagnola aprono le porte a insegnanti ed educatori con due open day dedicati alla scoperta di percorsi didattici innovativi che uniscono scienza, astronomia e ambiente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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