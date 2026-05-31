Tra stelle e boschi | domenica di scoperte a Tradate tra scienza e natura

Domenica a Tradate si svolgeranno attività gratuite tra scienza e natura, con ingresso senza bisogno di stampa di documenti. L'evento include visite guidate, osservazioni astronomiche e laboratori sul rispetto ambientale. Il pacchetto EcoPlanetario offre esperienze educative e pratiche, rivolte a tutte le età, con particolare attenzione alla divulgazione scientifica e alla sensibilizzazione ambientale. Le attività si svolgeranno in spazi aperti e all’interno di strutture dedicate.

? Punti chiave Come funziona l'ingresso gratuito senza dover stampare alcun documento?. Quali attività specifiche sono incluse nel pacchetto EcoPlanetario?. Chi può partecipare alle prove dell'esploratore e ai giochi dedicati?. Dove si trova il sentiero incantato per scoprire la magia del bosco?.? In Breve Evento presso il Centro Didattico Scientifico di via ai Ronchi a Tradate.. Attività gratuite escluse planetario o pacchetto completo ECOPLANETARIO dalle 14:30 alle 18:00.. Prove dell'esploratore per bambini sopra gli 8 anni e sentiero natura con GEV.. Prenotazione obbligatoria in loco per visita all'Osservatorio Astronomico di Tradate.. Scienza e natura si incontrano a Tradate per una domenica di scoperte al Centro Didattico Scientifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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