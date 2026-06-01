Un ragazzo di 20 anni, residente ad Albano Laziale, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Tre giovani sono rimasti feriti nello stesso incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti.

Ancora sangue sulle strade del litorale di Roma. Un ragazzo di 20 anni residente ad Albano Laziale ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto a Tor San Lorenzo, nel territorio comunale di Ardea. Feriti altri tre giovani che viaggiavano con lui sulla stessa vettura. Lo schianto si è verificato poco prima delle 22.30 all'incrocio tra Lungomare Tor San Lorenzo e viale Marino, a breve distanza dallo stabilimento balneare "La Venere in Bikini" e dalla spiaggia libera. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, una Lancia Y e una Mitsubishi si sono scontrate violentemente. L'impatto è stato devastante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Schianto sul litorale di Roma: muore un 20enne di Albano, tre giovani feriti

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INCIDENTE SHOCK A ROMA: DUE VENTENNI MORTI SUL COLPO DOPO LO SCONTRO TRA LE LORO DUE MOTO

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