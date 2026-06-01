Scappano da un posto di blocco e hanno un incidente Andrea muore a 16 anni | denunciato il minorenne alla guida

Un minorenne alla guida di una Renault Megane è stato denunciato per omicidio stradale dopo aver scappato da un posto di blocco e aver causato un incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 16 anni. L’incidente si è verificato in seguito a un tentativo di fuga da parte del conducente. La Procura per i minorenni ha avviato le indagini e ha notificato la denuncia. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

È stato denunciato per omicidio stradale dalla Procura per i minorenni il sedicenne che era alla guida della Renault Megane coinvolta nell'incidente che è costato la vita ad Andrea Procaccino. L'auto si è andata a schiantare contro un guardrail all'altezza di Orta Nova (Foggia) nella notte del 31. 🔗 Leggi su Today.it

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Qualcun altro pensa che i gruppi di salvataggio possano essere troppo paranoici riguardo ai levrieri che scappano? reddit

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