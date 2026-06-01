San Lorenzo Maggiore teatro in piazza con San Martino addó ved’ e addó ceca

Nel centro storico, uno spettacolo teatrale si svolge in piazza, con la rappresentazione intitolata “San Martino addó ved’ e addó ceca”. L’evento è organizzato dall’associazione teatrale “A. Lamparelli” e fa parte dei festeggiamenti dedicati alla Madonna. La rappresentazione coinvolge attori locali e si svolge all’aperto, davanti a un pubblico di cittadini e visitatori. La piazza si riempie di musica e colori durante la serata.

Piazza Largo di Corte a San Lorenzo Maggiore torna ad essere teatro a cielo aperto i prossimi 3 e 4 giugno. L’associazione Culturale – Teatrale “A. Lamparelli” aps porta in scena “San Martino addó ved’ e addó ceca”, commedia in due atti scritta e diretta da Domenico Gillo. Sul palco, laurentini di diverse generazioni, impegnati in uno spettacolo teatrale che apre i festeggiamenti in onore della Madonna della Strada che continueranno fino a domenica 7 giugno, con un fitto calendario di eventi. Le risate sono assicurate, gli spunti di riflessione non mancheranno con questa inedita commedia, arricchita da un vivace dialetto laurentino. Proprio... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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