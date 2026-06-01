Nuovi dettagli emergono sul caso di Samanta Zironi, trovata morta con un colpo di coltello. Testimoni riferiscono che l’amica descriveva il rapporto con l’uomo come turbolento, evidenziando la sua natura affabile ma anche il comportamento geloso e controllante. Si parla di una sua intenzione di denunciare il partner già tempo prima. Vladimiro Lombardi, attualmente in stato di fermo, è coinvolto nel caso.

"Doveva denunciarlo tempo fa". Spuntano nuovi racconti in relazione al rapporto turbolento tra Vladimiro Lombardi, ora in stato di fermo, e Samanta Zironi, uccisa con un colpo di coltello. A parlare sono alcuni conoscenti. A Barco, lungo via Bentivoglio c’è poca voglia di parlare di quanto successo l’altra notte in via Gatti Casazza. "Non li conoscevamo, è una brutta storia e vogliamo starne fuori" dice qualcuno. "Una tragedia – spiegano tra i tavolini di un altro locale –, noi non li conoscevamo". Tutto così, nessun commento, mostrando ‘distacco’ nel sentire parlare di quanto successo. Al centro sociale ‘Il Barco’ ci sono alcune persone che stanno giocando a carte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Samanta, amica tranquilla e affabile. Lui era geloso, la controllava sempre"

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