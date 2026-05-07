De Laurentiis trova il modo di inguaiare Malagò | Con lui in Figc la Roma può stare tranquilla
In un episodio recente, il presidente di una importante società calcistica ha dichiarato che, con un certo dirigente in carica nella Federcalcio, la sua squadra può dormire sonni tranquilli. La frase è arrivata come risposta a una richiesta di chiarimenti e ha suscitato molte reazioni nel mondo del calcio. La discussione ha coinvolto anche altre figure di spicco, dando vita a un confronto acceso e molto commentato sui social e nelle redazioni sportive.
Quel rissoso, irascibile e imprevedibile Aurelio De Laurentiis. Primo firmatario della proposta di;agar alla guida della Federcalcio e anche prima picchiatore – sia pure in modo diciamo simpatico. Perché De Laurentiis un giorno sì e l’altro pure che Malagò è romanista, giallorosso inside. Anche se Malagò in realtà tifa per Malagò più che per la Roma. Una campagna elettorale – quella di Malagò – che non è ancora ufficialmente cominciata. De Laurentiis, Malagò e il Centro-Sud. Oggi non è che gli abbia fatto una cortesia all’inaugurazione del Villaggio della Salute della “Race for the Cure” al Circo Massimo, a Roma. Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia, ha detto: “Se fossi stato presidente della Roma saremmo stati più contenti”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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