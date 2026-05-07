In un episodio recente, il presidente di una importante società calcistica ha dichiarato che, con un certo dirigente in carica nella Federcalcio, la sua squadra può dormire sonni tranquilli. La frase è arrivata come risposta a una richiesta di chiarimenti e ha suscitato molte reazioni nel mondo del calcio. La discussione ha coinvolto anche altre figure di spicco, dando vita a un confronto acceso e molto commentato sui social e nelle redazioni sportive.

Quel rissoso, irascibile e imprevedibile Aurelio De Laurentiis. Primo firmatario della proposta di;agar alla guida della Federcalcio e anche prima picchiatore – sia pure in modo diciamo simpatico. Perché De Laurentiis un giorno sì e l’altro pure che Malagò è romanista, giallorosso inside. Anche se Malagò in realtà tifa per Malagò più che per la Roma. Una campagna elettorale – quella di Malagò – che non è ancora ufficialmente cominciata. De Laurentiis, Malagò e il Centro-Sud. Oggi non è che gli abbia fatto una cortesia all’inaugurazione del Villaggio della Salute della “Race for the Cure” al Circo Massimo, a Roma. Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia, ha detto: “Se fossi stato presidente della Roma saremmo stati più contenti”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis trova il modo di inguaiare Malagò: “Con lui in Figc la Roma può stare tranquilla”

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