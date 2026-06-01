Salvatore Merone nuovo direttore provinciale di Confagricoltura

Notizia in breve

Salvatore Merone è stato nominato nuovo direttore provinciale di Confagricoltura. La decisione è stata comunicata dall’organizzazione, che ha avviato un processo di rinnovo degli incarichi a livello locale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’azione sul territorio e migliorare il supporto alle imprese agricole. La nomina rientra in un progetto di riorganizzazione interna volto a rinnovare le figure di vertice nelle diverse province.