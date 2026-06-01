Salvatore Merone nuovo direttore provinciale di Confagricoltura

Da casertanews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Salvatore Merone è stato nominato nuovo direttore provinciale di Confagricoltura. La decisione è stata comunicata dall’organizzazione, che ha avviato un processo di rinnovo degli incarichi a livello locale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’azione sul territorio e migliorare il supporto alle imprese agricole. La nomina rientra in un progetto di riorganizzazione interna volto a rinnovare le figure di vertice nelle diverse province.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Salvatore Merone è il nuovo direttore provinciale di Confagricoltura. Ad annunciarlo è la stessa organizzazione che ha avviato un rinnovamento degli incarichi direttivi provinciali, nell’ottica di una rigenerazione dell’azione sui territori e di una sempre maggiore vicinanza alle imprese agricole. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Limonicoltura: Salvatore Aceto alla guida della Sezione economica di Confagricoltura CampaniaConfagricoltura Campania ha annunciato la nomina di Salvatore Aceto a capo della Sezione economica, con l’obiettivo di rilanciare le filiere agricole...

Confagricoltura, Carlo Alberto Curzola è il nuovo presidente di Anga GiovaniCarlo Alberto Curzola è stato eletto presidente di Anga Ferrara-Giovani di Confagricoltura durante l’assemblea svolta presso la sede di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web