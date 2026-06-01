Ryanair inaugura il volo Parma-Reggio Calabria | decollata la nuova rotta estiva

È stato inaugurato il nuovo volo Ryanair tra Parma e Reggio Calabria, con partenze tre volte a settimana. La prima tratta è decollata dall’aeroporto Tito Minniti, con un Boeing 737 a bordo. La rotta estiva è attiva da oggi e prevede voli regolari secondo il programma stabilito. La compagnia ha confermato l’avvio della linea senza ulteriori dettagli sui numeri dei passeggeri.

È decollata ufficialmente la nuova rotta Ryanair che collega Parma e Reggio Calabria. Il nuovo collegamento, operato con frequenza trisettimanale, ha preso il via nella giornata inaugurale con un primo bilancio incoraggiante: a bordo del Boeing 737 partito dall'aeroporto Tito Minniti erano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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