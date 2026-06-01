Rugby Perugia La vittoria non basta San Donà vola in A

Nel playoff promozione di rugby, la squadra di Perugia ha perso 40-24 in trasferta contro il Rugby San Donà. Nonostante la vittoria nella partita di ritorno, non è stato possibile ribaltare il risultato dell’andata e la squadra di casa ha conquistato la promozione in serie A. La squadra di Perugia si è fermata a un passo dalla qualificazione.

La vittoria non basta. La Perugia del rugby sfiora di un soffio la serie A. I ragazzi di Bester e De Angelis non sono riusciti nell’impresa di ribaltare la sconfitta nella gara di andata dei playoff promozione (40-24) subita in casa del Rugby San Donà. Davanti a quasi mille persone Alunni e Cardinali e compagni ci hanno messo il cuore ma il 22-21 con cui si è concluso l’incontro ha chiaramente premiato San Donà, che può così festeggiare la promozione nella massima serie. Una partita che Perugia ha iniziato bene con le mete di Rios e Notarangelo (12-0). Poi il blackout con le ammonizioni una dietro l’altra di Caruso e Alunni Cardinali. In inferiorità numerica San Donà ne ha approfittato per accorciare le distanze (12-7). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Rugby Perugia, quinta vittoria di fila ma terzo posto

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