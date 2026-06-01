Una banda di almeno sei persone ha bloccato le strade dell’area industriale di Pisa con mezzi della raccolta rifiuti rubati. Poi hanno fatto esplodere un ordigno per penetrare nel caveau di un’azienda. L’assalto è avvenuto durante le ore notturne e si è concluso con il furto di un ingente quantitativo di denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Pisa, 1 giugno 2026 - Un piano studiato nei dettagli: mezzi rubati per isolare l'area industriale, esplosivo per aprirsi la strada fino al caveau e una banda composta da almeno 6 persone. È l'assalto andato in scena nella notte alla Oro Trade di Ospedaletto, nell'area industriale di Pisa. Secondo quanto ricostruito finora, l'azione è scattata intorno alle 2.13 della notte tra il 31 maggio e il 1° giugno. Per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine sono stati utilizzati almeno 7 veicoli, molti dei quali camion per la raccolta dei rifiuti rubati a Geofor e collocati in punti strategici per bloccare le principali vie di accesso all'area industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto con esplosivo nell’azienda: banda blocca strade con mezzi della raccolta rifiuti

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