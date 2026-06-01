Ruba oggetti da un' utilitaria a Catania | incastrato dai filmati e denunciato

Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Catania per aver rubato oggetti da un’auto in città. I militari hanno identificato il sospetto grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza. L’indagine ha portato alla sua individuazione e al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un catanese, pluripregiudicato, di 44 anni, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Mi sono stati offerti questi in uno scambio per un oggetto da collezione di una convention. reddit

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