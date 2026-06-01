roma e napoli danno la caccia agli italiani

Roma e Napoli sono al centro di un aumento di trasferimenti nel basket mercato, coinvolgendo giocatori italiani. Le due città attirano numerosi atleti, creando scompiglio nelle trattative e modificando le strategie delle squadre. La competizione tra le metropoli si riflette nelle negoziazioni e nelle offerte, con un impatto diretto sulle scelte dei giocatori. La situazione sta influenzando le dinamiche delle trattative in corso e potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle prossime settimane.

Il ritorno delle metropoli terrorizza il basket mercato. E rischia di complicare anche i piani della Pallacanestro Reggiana che pensava (sperava.) di trascorrere finalmente un’estate ‘serena’ o comunque meno complicata dell’ultima, dove gli equivoci su Smith e Cheatham e soprattutto la rincorsa agli italiani l’avevano fatta da padrona. Invece la Una Hotels, così come tutte le altre squadre di fascia media, dovrà avere nervi saldi e tenersi pronta anche ad eventuali colpi di scena. Le ambizioni crescenti di Napoli – che ha promesso a coach Repesa un roster di primo livello – e soprattutto l’irruzione della ‘nuova’ Roma rischiano infatti di ‘drogare’ le regole d’ingaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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