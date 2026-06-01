Roland Garros oggi Arnaldi-Tiafoe – Diretta
Matteo Arnaldi sfida oggi Frances Tiafoe negli ottavi di finale di Roland Garros. L’incontro si svolge in diretta tv e streaming. È la prima volta che il tennista italiano raggiunge questa fase del torneo parigino. La partita si gioca lunedì 1 giugno.
(Adnkronos) – Matteo Arnaldi torna protagonista al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro affronta l'americano Frances Tiafoe – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Arnaldi arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Griekspoor, Tsitsipas e Collignon, mentre Tiafoe ha superato Spizzirri, Hurkacz e Faria. In caso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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