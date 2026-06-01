Robot tosaerba irrigatori predittivi pergole bioclimatiche | costi o risparmi? La domotica per l’estate

Un robot tosaerba, irrigatori predittivi e pergole bioclimatiche sono tra le novità più presenti nelle case durante l’estate 2026. Questi dispositivi, sempre più diffusi, vengono integrati nelle abitazioni per automatizzare le attività di giardinaggio e migliorare il comfort all’aperto. La diffusione di queste tecnologie si accompagna a discussioni sui costi di acquisto e installazione rispetto ai risparmi che promettono di offrire nel tempo.

Roma, 1 giugno 2026 – L'estate 2026 registra una vera e propria svolta per la domotica outdoor, non solo sul piano tecnologico ma soprattutto su quello economico. Gestire intelligentemente il giardino o il terrazzo non è più solo una questione di comfort, ma una strategia quantificabile per ridurre le bollette e rivalutare l'immobile. I dati dell'Osservatorio Smart Home. I dati dell' Osservatorio Smart Home indicano che il mercato della casa intelligente in Italia ha ormai superato la soglia del miliardo di euro, con il segmento outdoor (giardinaggio smart, sicurezza ed efficientamento energetico esterno) che fa registrare il tasso di crescita più alto, vicino al 18% nell'ultimo anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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