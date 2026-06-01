Rick Treadway è morto a 56 anni | l’ex pilota IndyCar vittima di un tragico incidente in moto

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ex pilota IndyCar, di 56 anni, è morto in un incidente in moto. La vittima, figlio del fondatore di un team di corse, aveva partecipato alla 500 Miglia di Indianapolis nel 2002. L’incidente si è verificato durante un tragico evento motociclistico, senza altri coinvolti segnalati. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause dello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rick Treadway è morto a 56 anni in un incidente in moto. L'ex pilota IndyCar, figlio del fondatore del team Treadway, aveva corso la 500 Miglia di Indianapolis nel 2002. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tragico incidente in moto: la vittima è Francesco Viola, aveva soli 28 anniUn incidente in moto si è verificato questa mattina in una località della provincia, coinvolgendo un giovane di 28 anni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web