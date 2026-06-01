Rick Treadway è morto a 56 anni | l’ex pilota IndyCar vittima di un tragico incidente in moto
Un ex pilota IndyCar, di 56 anni, è morto in un incidente in moto. La vittima, figlio del fondatore di un team di corse, aveva partecipato alla 500 Miglia di Indianapolis nel 2002. L’incidente si è verificato durante un tragico evento motociclistico, senza altri coinvolti segnalati. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause dello scontro.
Rick Treadway è morto a 56 anni in un incidente in moto. L'ex pilota IndyCar, figlio del fondatore del team Treadway, aveva corso la 500 Miglia di Indianapolis nel 2002. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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