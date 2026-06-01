Secondo i dati più recenti, i diritti dei lavoratori sono diminuiti sia nell'Unione Europea che negli Stati Uniti, raggiungendo livelli non visti dal 2014. La riduzione riguarda vari aspetti, tra cui la protezione sindacale e le condizioni di lavoro. Questa tendenza si osserva non solo nei paesi con regimi autoritari, ma anche nelle grandi democrazie occidentali, dove si registra una contrazione delle tutele lavorative.

Sempre meno diritti per i lavoratori. E non soltanto nei Paesi in cui a governare sono regimi dittatoriali, ma anche nelle grandi democrazie occidentali. La Confederazione internazionale dei sindacati, Ituc, registra un peggioramento in tutto il mondo per i diritti dei lavoratori nel suo Indice globale del 2026. E, come detto, anche le principali democrazie hanno aggravato la situazione, attraverso la repressione sindacale e la sorveglianza digitale. A preoccupare è soprattutto il dato dell’Europa e degli Usa, dove i punteggi sono i più bassi da quando è stato istituito l’indice nel 2014. Il rapporto evidenzia che nella metà dei Paesi presi in considerazione i lavoratori vengono arrestati o detenuti per il solo fatto di aver esercitato i propri diritti sindacali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Repressi i diritti dei lavoratori: in Ue e Usa mai così male dal 2014

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