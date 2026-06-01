reggiana primo obiettivo estivo trattenere papetti e bertagnoli

La Reggiana ha come primo obiettivo estivo quello di trattenere i calciatori Papetti e Bertagnoli. La squadra si sta preparando alla prossima stagione, con un focus sulla mantenimento dei giocatori chiave. La società dovrà lavorare con attenzione e pazienza per ricostruire la rosa, mantenendo un equilibrio tra le esigenze di mercato e la volontà di consolidare la squadra. La sfida principale riguarda la gestione delle trattative e delle strategie di mercato per garantire continuità alle prestazioni.

Nervi saldi, tanta pazienza e la capacità di saper ragionare a lungo termine. Non sarà un’estate semplice per gli uomini mercato della Reggiana che dovranno (ri)costruire una squadra da corsa, in grado di poter ambire ad una rapida – e mai facile – scalata alla Serie B. La storia insegna che quando un club retrocede le valutazioni iniziali sono sempre quelle decisive. In primis va fatta una divisione netta tra quei profili che possono effettivamente accettare di misurarsi in Serie C e quelli che, invece, resterebbero forzatamente. Se si vogliono evitare equivoci bisogna subito mettere le cose in chiaro e darsi, a livello dirigenziale, degli obiettivi realistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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