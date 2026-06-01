A Reggello sono stati raccolti oltre 6.000 euro per le cure di Lorenzo durante una serata di solidarietà. L'evento ha coinvolto la comunità locale, con partecipanti che hanno contribuito con donazioni e iniziative di supporto. La somma sarà destinata al trattamento medico del giovane. Nessun dettaglio sulle modalità di raccolta o sugli organizzatori è stato fornito. La cifra rappresenta un contributo concreto per aiutare Lorenzo a ricevere le cure necessarie.

Firenze, 01 giugno 2026 – Una serata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e del sostegno concreto ha permesso di raccogliere oltre 6.000 euro destinati alle cure di Lorenzo (14 anni), protagonista di una lunga battaglia contro una patologia che da anni ne compromette la deambulazione. L’iniziativa è stata organizzata dalla Croce Azzurra di Reggello ODV e ha visto una straordinaria partecipazione della comunità locale, che ha risposto con grande generosità all’appello lanciato dagli organizzatori. La cena di beneficenza si è trasformata in un vero e proprio momento di aggregazione collettiva, capace di unire cittadini, associazioni e volontari in un unico gesto di solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Reggello, oltre 6.000 euro per le cure di Lorenzo

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