Re Carlo ha terminato la collaborazione con la nipote, la principessa Eugenia, legata alla King’s Foundation. La decisione è stata comunicata senza annunci pubblici, lasciando spazio a supposizioni. La fine del rapporto non ha ricevuto commenti ufficiali da parte dei soggetti coinvolti. La notizia ha suscitato discussioni sui rapporti familiari e sulle attività di beneficenza. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla conclusione della collaborazione.

La collaborazione tra la Principessa Eugenia e la King’s Foundation di Re Carlo III si è conclusa nel silenzio più assoluto, alimentando interrogativi e speculazioni. La figlia dell’ex Principe Andrea era stata nominata nel maggio 2025 tra i mentori del progetto 35 Under 35, iniziativa creata per sostenere giovani talenti nei settori dell’arte, della moda, dell’architettura e della sostenibilità. All’epoca della nomina, Eugenia aveva accolto l’incarico con entusiasmo, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalla fondazione e il suo desiderio di condividere la passione per le arti con le nuove generazioni. Nel novembre dello stesso anno aveva partecipato a una sessione di mentoring a Londra, raccontando come il mondo dell’arte avesse influenzato il suo percorso professionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo licenzia la nipote Eugenia, la maledizione degli York colpisce ancora

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