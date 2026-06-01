Rayman sta davvero tornando? Un leak di Microsoft svela il progetto che i fan aspettavano da anni

Notizia in breve

Un leak di Microsoft ha rivelato un progetto relativo a Rayman, suggerendo un possibile ritorno del videogioco. La notizia si basa su informazioni trapelate che indicano lo sviluppo di un nuovo titolo o di una remaster. Finora, non ci sono annunci ufficiali da parte degli sviluppatori o degli editori. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, ma rimangono da attendere conferme ufficiali o dettagli sul progetto.