Rayman sta davvero tornando? Un leak di Microsoft svela il progetto che i fan aspettavano da anni
Un leak di Microsoft ha rivelato un progetto relativo a Rayman, suggerendo un possibile ritorno del videogioco. La notizia si basa su informazioni trapelate che indicano lo sviluppo di un nuovo titolo o di una remaster. Finora, non ci sono annunci ufficiali da parte degli sviluppatori o degli editori. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, ma rimangono da attendere conferme ufficiali o dettagli sul progetto.
Il ritorno di Rayman si fa sempre più concreto. Dopo le voci circolate nelle scorse settimane su possibili riedizioni dei capitoli storici della serie Ubisoft, una pagina del Microsoft Store ha svelato l’esistenza di Rayman Origins: Enhanced Edition, versione migliorata del celebre platform uscito originariamente nel 2011. L’apparizione non è stata accompagnata da comunicazioni ufficiali, alimentando la sensazione di un leak prematuro o di una pubblicazione anticipata rispetto ai piani della casa francese. Dopo i rumor dei mesi scorsi, la pagina dello store digitale Xbox ha rivelato dei dettagli sostanziali su quello che promette di essere il trattamento definitivo per uno dei platform 2D più apprezzati dell’ultima generazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it
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