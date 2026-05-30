minecraft annuncia il sequel con un titolo inatteso e un ritorno che i fan aspettavano

Minecraft annuncia un nuovo film sequel, con un titolo inaspettato e un ritorno molto atteso dai fan. La produzione conferma che il film sarà nelle sale e promette di offrire un’esperienza migliorata rispetto al precedente. Nessuna data di uscita ufficiale è ancora stata comunicata, ma si parla di un rilancio che coinvolgerà nuovi personaggi e ambientazioni. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati del videogioco e del primo film.

Il fenomeno Minecraft torna al cinema con un sequel che promette di alzare l’asticella. Dopo il successo straordinario del primo capitolo, che ha incassato oltre 961 milioni di dollari in tutto il mondo diventando uno degli adattamenti videoludici di maggior successo nella storia del cinema, arriva l’annuncio ufficiale: il seguito si intitolerà A Minecraft Movie Squared. E con lui, una rivelazione che farà battere il cuore ai fan: Kirsten Dunst vestirà i panni di Alex, uno dei personaggi più iconici del videogioco. L’annuncio è arrivato sabato scorso con un reveal orchestrato alla perfezione. Il titolo ufficiale è stato svelato su X tramite... 🔗 Leggi su Game-experience.it

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Si parla di: Minecraft: il sequel ha ufficialmente iniziato le riprese.

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