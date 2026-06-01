Raúl García | Athletic e Terzic dovranno adattarsi

Raúl García ha dichiarato che l'Athletic e il nuovo allenatore Terzic dovranno adattarsi alle esigenze della squadra. La frase è stata pronunciata in un contesto di grande attenzione nel calcio spagnolo. García ha sottolineato la necessità di modificare alcuni aspetti per affrontare la prossima stagione. La situazione si inserisce in un periodo di cambiamenti e preparativi per le squadre in vista delle competizioni future.

2026-06-01 16:00:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Raul García e Alberto Contador sono atleti eccezionali. I due hanno completato le loro tappe professionali nel calcio e nel ciclismo, ma Mantengono viva la fiamma per quella che la loro attività è stata “in una vita dopo l’élite”. Mesi fa si erano visti a Pinto durante una gita in bicicletta in cui Contador aveva regalato un suo marchio all’ex calciatore e questo lunedì Si sono incrociati presso gli impianti di Emen4Sport da dove si vede chiaramente San Mamés. Colui che è stato giocatore dell’Atletico nelle ultime 9 stagioni di una carriera professionistica che lo aveva precedentemente legato all’Atlético e all’Osasuna, Non perde di vista le novità della sua ultima squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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