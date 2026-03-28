Un giocatore ha negato le voci di un possibile interesse da parte di un club spagnolo. La società non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi non hanno trovato conferme né comunicati ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Edin Terzic, attuale allenatore del Borussia Dortmund, è al centro di voci e speculazioni riguardanti una possibile assunzione come allenatore dell’Athletic Bilbao. Nonostante l’attenzione dei media, Terzic ha mantenuto una posizione chiara e ferma nel non commentare tali dicerie. Questa scelta di non alimentare la speculazione è parte della sua filosofia professionale e rispecchia la sua attitudine verso il lavoro. La decisione di Edin Terzic di non rispondere alle voci sul suo futuro è un riflesso della sua natura riservata e professionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Terzi? smentisce voci su interessamenti dell’Athletic Bilbao: nessun commento ufficiale.

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