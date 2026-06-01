Rapinano un automobilista cinese in manette 3 persone
Tre uomini sono stati arrestati dopo aver rubato 150 euro a un automobilista cinese con la truffa dello specchietto. La vittima ha segnalato di essere stata avvicinata e derubata nel tentativo di far credere che il suo specchietto fosse rotto. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i sospetti poco dopo. Le tre persone sono state portate in commissariato e si trovano ora in stato di fermo.
Si fanno dare 150 euro da un automobilista cinese grazie alla truffa della ‘tecnica dello specchietto’,ma vengono sorpresi ed arrestati.Una pattuglia del Distaccamento di Cellole della Polizia Stradale di Caserta, impegnata in un servizio di vigilanza sulle principali arterie extraurbane in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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