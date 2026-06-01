Rapinano un automobilista cinese in manette 3 persone

Notizia in breve

Tre uomini sono stati arrestati dopo aver rubato 150 euro a un automobilista cinese con la truffa dello specchietto. La vittima ha segnalato di essere stata avvicinata e derubata nel tentativo di far credere che il suo specchietto fosse rotto. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i sospetti poco dopo. Le tre persone sono state portate in commissariato e si trovano ora in stato di fermo.