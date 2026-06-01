RAI1 | STAFFETTA CLERICI-D’URSO AL VENERDÌ SERA? LE ULTIME INDISCREZIONI

Da bubinoblog 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rai1 potrebbe spostare l’appuntamento con le due conduttrici di punta al venerdì sera. La rete sta valutando un cambio di programmazione per la prossima stagione, con una possibile staffetta tra le conduttrici storiche. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di un’intenzione di alternarle in quella fascia oraria. La programmazione autunnale si sta ancora definendo e non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

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Rai1 sta definendo i tasselli dell’intrattenimento autunnale. Con Tale e Quale Show spostato al mercoledì per accendere la serata più debole della settimana, chi andrà al venerdì? Nella serata che apre il week-end si punta su uno show amatissimo in tutte le sue declinazioni e su una conduttrice che è sempre in cima agli ascolti e al gradimento del pubblico. Al venerdì sera di Rai1, con probabile partenza anticipata al 9 ottobre come svela Affari Italiani, vedremo la nuova edizione del talent show The Voice Senior con Antonella Clerici. Al sabato sera ritroveremo poi Ballando con le Stelle con Milly Carlucci da settembreottobre fino a sabato 19 dicembre, giorno prescelto per ora per il gran finale di stagione. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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