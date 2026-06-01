RAI1 | STAFFETTA CLERICI-D’URSO AL VENERDÌ SERA? LE ULTIME INDISCREZIONI

Notizia in breve

Rai1 potrebbe spostare l’appuntamento con le due conduttrici di punta al venerdì sera. La rete sta valutando un cambio di programmazione per la prossima stagione, con una possibile staffetta tra le conduttrici storiche. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di un’intenzione di alternarle in quella fascia oraria. La programmazione autunnale si sta ancora definendo e non sono stati comunicati dettagli ufficiali.