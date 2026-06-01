Un ragazzino di 12 anni è caduto dalla mountain bike su un sentiero in una zona impervia sopra Carpegna. L’incidente è avvenuto in un’area non raggiungibile con mezzi ordinari, richiedendo un intervento complesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il giovane. Nessuna informazione sulle condizioni di salute del ragazzo.

Complesso intervento nella macchia sopra Carpegna, dove un ragazzino di 12 anni è caduto dalla bici, una mountain bike, in un sentiero che si trova in una zona impervia, non raggiungibile dai mezzi ordinari. Sul posto sono stati attivati 118, soccorso alpino, vigili del fuoco e anche l’eliambulanza Icaro 02. L’elicottero è stato però annullato per la difficoltà di individuare il punto esatto dell’incidente, nascosto dalla fitta vegetazione. Il giovanissimo, che si era procurato la frattura di un polso, accusava forti dolori e sveniva quando provava a mettersi in piedi. Per questo è stato necessario organizzare l’evacuazione a mano. Soccorso alpino e vigili del fuoco, con un mezzo fuoristrada, lo hanno recuperato e trasportato fino al Cippo, dove era previsto il punto di incontro con l’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino di 12 anni cade dalla bici in un sentiero

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