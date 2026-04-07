Bimbo di 6 anni viene urtato e cade dalla sua bici | paura sul Sentiero Valtellina

Da sondriotoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi sul Sentiero Valtellina, nel comune di Castione, un bambino di sei anni è stato urtato mentre pedalava in bicicletta. A seguito dell’urto, il bambino ha perso il controllo del mezzo e è caduto a terra, creando momenti di preoccupazione tra chi si trovava nelle vicinanze. La dinamica esatta dell’incidente e le condizioni del bambino non sono state ancora rese note.

I soccorsi sono scattati in codice giallo, quello di media gravità e sul posto sono giunti un'ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Sondrio, guidati dal Maggiore Marco Issermann. Fortunatamente, nella caduta, oltra a un grande e comprensibile spavento, il bambino ha riportato solo dei graffi e delle escoriazioni alla mano. Il piccolo è stato comunque trasportato all'ospedale di Sondrio per ulteriori accertamenti. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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