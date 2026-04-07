Bimbo di 6 anni viene urtato e cade dalla sua bici | paura sul Sentiero Valtellina

Nel pomeriggio di oggi sul Sentiero Valtellina, nel comune di Castione, un bambino di sei anni è stato urtato mentre pedalava in bicicletta. A seguito dell’urto, il bambino ha perso il controllo del mezzo e è caduto a terra, creando momenti di preoccupazione tra chi si trovava nelle vicinanze. La dinamica esatta dell’incidente e le condizioni del bambino non sono state ancora rese note.

I soccorsi sono scattati in codice giallo, quello di media gravità e sul posto sono giunti un'ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Sondrio, guidati dal Maggiore Marco Issermann. Fortunatamente, nella caduta, oltra a un grande e comprensibile spavento, il bambino ha riportato solo dei graffi e delle escoriazioni alla mano. Il piccolo è stato comunque trasportato all'ospedale di Sondrio per ulteriori accertamenti. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Cade dalla bici con il padre, grave bimbo di 9 anniGuastalla (Reggio Emilia), 20 marzo 2026 - Stava tornando a casa dalla vicina scuola elementare, accompagnato in bici dal padre quando, ormai quasi...

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Bimbo di 7 anni ucciso di botte dal patrigno: dramma orribile in famigliaUna vicenda drammatica in famiglia ha visto un bimbo di 7 anni essere ucciso di botte dal patrigno. Anche la mamma coinvolta e condannata. newsmondo.it

Novara, bimbo di 6 anni muore in ospedale. Sospetta malariaUn bambino di 6 anni del Vercellese è morto all’ospedale Maggiore di Novara per sospetta malaria. Alcuni giorni prima era tornato da una vacanza di 2 mesi in Africa, nella casa del nonno in Guinea ... affaritaliani.it

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MESTRE (VE). AZZANNATO DA UN ROTTWEILER, GRAVE UN BIMBO DI SETTE ANNI Dopo l’aggressione il padrone, un 17enne straniero, è fuggito con il cane, che era scappato al suo controllo. Grave il bimbo di 7 anni azzannato ad un braccio dal grosso - facebook.com facebook