QeeR Codes – New Boundaries Napoli

Lunedì 1° giugno alle ore 18:00, inaugura "", il progetto dell’artista Anna Raimondo.Dopo Bruxelles, il progetto prosegue a Napoli per dare voce al territorio. Tramite smartphone potrete accedere a un percorso di ascolto interattivo tra i racconti e i ricordi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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