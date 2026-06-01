I figli di Putin stanno studiando con tutor provenienti dai Paesi Nato, parlano inglese fluente e vivono in isolamento sanitario e sicurezza estrema. Nonostante le critiche di Putin all’Occidente e ai valori europei, i suoi figli seguono un percorso formativo internazionale e protetto. Le attività quotidiane sono svolte in ambienti blindati, lontano da contatti pubblici e media. La famiglia del leader russo mantiene uno stile di vita riservato e protetto, lontano dagli sguardi pubblici.

Da anni Vladimir Putin denuncia la decadenza dell’Occidente e invita i russi a respingere i valori europei. Eppure, secondo un’inchiesta di Systema, i suoi figli sarebbero stati educati fin dall’infanzia da governanti e insegnanti provenienti proprio da quei Paesi che il Cremlino considera ostili. Documenti, contratti e corrispondenza interna raccontano un mondo parallelo fatto di tutor britannici, lezioni di inglese e tedesco, residenze blindate e stipendi da migliaia di euro al mese. I documenti Secondo l’unità investigativa di Radio Free EuropeRadio Liberty - che cita documenti interni, contratti e corrispondenza privata ottenuti da una... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Ilmessaggero.it - Putin contro l'Occidente, ma i figli crescono con tutor dei Paesi Nato: inglese perfetto, isolamento sanitario e vita blindata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Putin contro l'Occidente, ma i figli crescono con tutor dei Paesi Nato

Notizie e thread social correlati

Meloni contro la presenza di Putin al G20, poi invoca meno tensioni nella Nato. Ma assicura: “Rapporti con gli Usa sempre solidi”Giorgia Meloni ha espresso disappunto riguardo alla possibile presenza di Putin al prossimo G20, pur mantenendo un tono disteso sui rapporti con gli...

Argomenti più discussi: Putin contro l'Occidente, ma i figli crescono con tutor dei Paesi Nato: inglese perfetto, isolamento sanitario e vita blindata; L'Europa è già nel mirino di un'offensiva russa allargata: così Mosca ha ampliato il perimetro; Perché Putin attiva i suoi fan europei sull’invasione da parte dei baltici; L’Occidente risponda unito o Putin non si fermerà. Parla Checchia.

Il capo della cyberspionaggio del Regno Unito dice che l'Occidente è tra pace e guerra mentre la Russia intensifica gli attacchi ibridi reddit

Putin contro l'Occidente, ma i figli crescono con tutor dei Paesi Nato: inglese perfetto, isolamento sanitario e vita blindataDa anni Vladimir Putin denuncia la decadenza dell’Occidente e invita i russi a respingere i valori europei. Eppure, secondo un’inchiesta di Systema, i suoi figli sarebbero ... ilmessaggero.it

Il corrottissimo Presidente ceco Petr Pavel, anche lui al servizio dei Masso-Satanisti di Londra, ha esortato la NATO a mostrare i denti in risposta ai ripetuti test della determinazione dell'alleanza da parte della Russia sul fianco orientale - The Guardian (giorn x.com