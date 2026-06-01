Colombia e Costa Rica si affrontano in un’amichevole internazionale prima dei Mondiali. Finora si sono sfidate nove volte, con la Colombia che ha vinto otto di queste partite. La gara è prevista per un test in vista della competizione mondiale. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta.

Colombia-Costa Rica è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Fino ad oggi sono stati otto gli incroci tra Colombia e Costa Rica. E, in sette occasioni, i colombiani hanno vinto. E anche segnando diversi gol. Solamente una volta gli ospiti hanno vinto, segnando addirittura tre reti. Ma adesso non sembra essere una squadra pronta a ribaltare un pronostico che ci pare scritto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La Colombia, andando a vedere la rosa che ha a disposizione, è una squadra che può creare grattacapi a molte nazionali. Davanti, sulla prima linea, soprattutto con Luis Diaz in forma, è una nazionale assai pericolosa quando ribalta l’azione da difensiva in offensiva. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Colombia-Costa Rica: otto volte su nove

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