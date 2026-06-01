Il capitano del team ha visitato il Comune per discutere di questioni legate alla squadra. Si tratta di un incontro diretto, senza dettagli sui temi trattati. Non sono stati comunicati esiti o decisioni ufficiali. L’obiettivo sembra essere quello di ottenere supporto o favori in vista di impegni futuri. La visita si inserisce in un quadro di incontri tra rappresentanti sportivi e amministrativi. Al momento, non sono state annunciate novità o sviluppi successivi.

E’ andato direttamente il capitano del Drago Jacopo Gotti in Comune per vedere di calamitare la buona sorte. E di far esultare, come infatti è stato, i tantissimi contradaioli che dopo la sbandierata si erano messi ad attendere l’esito dell’ estrazione. Di solito Gotti è una persona loquace, non si tira mai indietro con taccuini e telecamere. Ieri sera, però, nonostante la gioia che si leggeva in volto si è limitato a pronunciare solo una frase. "Bello, certo, essere in Piazza. Perché l’avevo promesso ieri a Laurina e le parole si mantengono. Ora però bisogna finire il lavoro che abbiamo iniziato", spiega sibillino rimandando altre dichiarazioni sul Drago nuovamente al canape a luglio ad un’altra occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Promesso a Laurina. Ma c’è da fare il resto"

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