Processo lampo ad Aiello del Sabato | cinquantunenne a giudizio per maltrattamenti sugli anziani genitori

Il 6 luglio si terrà un processo a carico di un uomo di 51 anni di Aiello del Sabato, accusato di aver maltrattato i genitori anziani. Il procedimento si svolgerà davanti alla giudice Elena Di Bartolomeo. L’uomo è sotto accusa per aver compiuto comportamenti di maltrattamento nei confronti dei genitori, entrambi anziani. La vicenda si svolge in tempi rapidi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o prove.

Sarà il prossimo 6 luglio che un uomo di Aiello del Sabato, oggi cinquantunenne, siederà davanti al giudice Elena Di Bartolomeo per rispondere dell'accusa di maltrattamenti nei confronti dei propri genitori, entrambi anziani.La decisione del Gip di Avellino, Pasquale Cerrone, ha accolto la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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