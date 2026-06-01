I membri del Movimento 5 Stelle stanno organizzando le primarie di coalizione, con l’obiettivo di bloccare le aspirazioni di leadership di Elly Schlein. La procedura delle primarie è stata avviata come strumento per selezionare il candidato unitario, ma sembra anche essere una strategia per limitare il ruolo di Schlein nella corsa alla guida del centro-sinistra. La data e le modalità ufficiali non sono state ancora comunicate.

È partito il treno delle primarie di coalizione. La trappola perfetta per arrestare le ambizioni di Elly Schlein. La riforma del sistema di voto proposta dal centrodestra - che prevede l'indicazione del premier - ha accelerato questo processo. Processo che va da sé è stato subito cavalcato dal M5S. "Le primarie - ha avvertito Chiara Appendino, deputata e altissimo dirigente del mondo pentastellato - sono la via maestra per scegliere il leader della coalizione, non c'è motivo di esitare. Se non facciamo le primarie, ditemi come sceglieremo il leader della coalizione". Appendino aggiunge poi con un filo di malizia: "Se qualcuno ha paura, lo dica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Primarie subito". I grillini preparano la trappola a Elly sulla leadership

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