Premio Donna Scrittrice vince Ritanna Armeni con A Roma non ci sono le montagne

La giornalista e saggista Ritanna Armeni ha vinto la 40esima edizione del Premio letterario nazionale per la Donna Scrittrice con il libro "A Roma non ci sono le montagne" (Ponte alle Grazie). Al secondo posto si è classificata Veronica Raimo con "Non scrivere di me" (Einaudi) e al terzo Chiara. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Un premio alla giudice scrittriceUna giudice che da dodici anni lavora presso il Tribunale di Monza ha una passione per la scrittura e la letteratura.

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