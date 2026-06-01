Poste Italiane | Arpino l’ufficio postale nuovamente disponibile nella versione polis

Notizia in breve

L’ufficio postale di Arpino è stato riaperto dopo lavori di ristrutturazione secondo il modello “Polis”. L’intervento fa parte di un progetto di Poste Italiane volto a rafforzare la presenza nei 7.000 comuni italiani, promuovendo coesione economica, sociale e territoriale. La riapertura consente nuovamente ai cittadini di accedere ai servizi postali nel rispetto delle nuove modalità di intervento e ristrutturazione.