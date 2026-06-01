Post choc su Schlein si dimette la consigliera di Barzanò
Debora Piazza si è dimessa dalla carica di consigliera a Barzanò, 11 giorni dopo aver pubblicato un commento considerato controverso. La decisione arriva dopo le polemiche che avevano coinvolto anche figure politiche a livello nazionale. La consigliera ha scelto di lasciare l’incarico senza ulteriori commenti pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione, con un forte richiamo alle responsabilità degli esponenti politici sui social media.
Undici giorni dopo il commento che aveva scatenato una bufera estesa fino a Roma, Debora Piazza si è dimessa. La consigliera comunale di minoranza di Barzanò ha protocollato il documento ufficiale che porterà alla rimozione dall'incarico che ricopriva nelle file della Lega: una scelta che arriva. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Lecco, Debora Piazza della Lega evoca la strage di Modena contro Schlein: esplode la bufera politica
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