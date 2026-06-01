Post choc su Schlein si dimette la consigliera di Barzanò

Notizia in breve

Debora Piazza si è dimessa dalla carica di consigliera a Barzanò, 11 giorni dopo aver pubblicato un commento considerato controverso. La decisione arriva dopo le polemiche che avevano coinvolto anche figure politiche a livello nazionale. La consigliera ha scelto di lasciare l’incarico senza ulteriori commenti pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione, con un forte richiamo alle responsabilità degli esponenti politici sui social media.