Posso usare l’AI e uscirne indenne senza perdermi?

L’intelligenza artificiale è al centro di discussioni sulla sua utilizzabilità e sui rischi associati. Si parla di come sia possibile impiegarla senza subire conseguenze negative, ma non ci sono garanzie certe. La percezione pubblica negli Stati Uniti mostra un sentimento di diffidenza e timore nei confronti dell’AI, che viene spesso associata a rischi e insicurezze. La relazione tra le persone e questa tecnologia è complessa e caratterizzata da sentimenti contrastanti, tra interesse e paura.

L’AI potrebbe essere l’unica cosa che gli americani odiano eo temono, tanto quanto si odiano e temono a vicenda. Un dato curioso: secondo un recente sondaggio della Quinnipiac University, il 55% degli intervistati ritiene che l’AI, la stessa tecnologia che promette di curare il cancro e regalarci una settimana lavorativa da 20 ore, causerà più danni che benefici nella vita quotidiana. In un sondaggio CNN di marzo, democratici e repubblicani hanno espresso opinioni negative in misura quasi identica: 56% e 55%. Eppure, l’AI, proprio come gli SSRI, i credit score, i social media, il minoxidil o i GLP?1, si è insinuata ovunque. È già dentro i processi che utilizzi, è compresa nel prezzo delle cose da noi comprate e, al di là di qualsiasi obiezione morale o etica, viene usata di nascosto da persone che conosci e rispetti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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