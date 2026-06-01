Una calciatrice cresciuta nell’Arezzo e passata alle giovanili del Milan ha vinto la sua prima Coppa Italia con la squadra Under 19. La giocatrice, nata nel 2007, ha festeggiato il titolo dopo aver iniziato la sua carriera nel settore giovanile del club amaranto. La vittoria rappresenta un traguardo importante per la giovane atleta, che ha visto premiato il suo percorso nel calcio femminile.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Paola Taddei ( classe 2027) cresciuta e lanciata con la maglia del calcio femminile con la società amaranto dell’Arezzo e passata fra le under del Milan si è tolta un altro sassolino dalle scarpe alzando la sua prima Coppa Italia fra le Under 19 con colori del Milan. Dopo aver tirato da sotto le torri di San Gimignano le prime pedate al pallone al “campino del prete” fra i maschi dei primi calci e giovanissimi del Sangi e fra i neroverdi dell’ex “Florentia San Gimignano” per passare poi da Arezzo alla primavera del Milan quella giovane mezza punta di fascia alta. Convocata fra le azzurre della Nazionale Under 19 nelle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pola Taddei Lanciata da Arezzo alla Coppa Italia al Milan

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