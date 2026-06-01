I fiumi sono considerati vie principali per il trasporto di plastiche e microplastiche, che finiscono nel mare contribuendo all'inquinamento globale. Le plastiche di origine umana si accumulano lungo i corsi d'acqua, arrivando infine negli ambienti marini. Le microplastiche, particelle di dimensioni molto ridotte, sono presenti in modo diffuso negli oceani e nei fiumi, rappresentando un problema ambientale crescente. Il monitoraggio di queste sostanze è in aumento per valutare l’estensione del fenomeno.

I fiumi come ’autostrade della plastica’ e il mare come ricettore finale di un inquinamento invisibile ma devastante. È il quadro emerso durante la conferenza nella sede del Centro Sub Alto Tirreno sul Lungomare di Ponente, dove sono stati presentati i dati e lo stato di avanzamento del ’ Progetto pulizia e monitoraggio spiagge, fondali marini e fluviali per plastica e microplastiche in costiera Apuana ’. Il richiamo ai sindaci del territorio per la sensibilizzazione sul tema e interventi mirati. Ad aprire e coordinare i lavori Alberto Rutili (Isde - Medici per l’ambiente) che ha evidenziato il legame tra qualità dell’ecosistema e salute umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Plastiche e microplastiche in mari e fiumi: sos monitoraggio

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