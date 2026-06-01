Pioggia vento grandine | colpita la zona del Pordenonese

Nel Pordenonese, lunedì 1 giugno, si sono verificati pioggia intensa, vento forte e grandine. Le strade sono state ricoperte da uno strato di ghiaccio, creando disagi alla circolazione. Il maltempo ha interessato l’intera zona, con condizioni meteorologiche avverse che sono durate diverse ore. Nessun dato su danni o feriti è stato comunicato.

Strade completamente ricoperte di bianco, pioggia intensa e raffiche di vento stanno interessando il Pordenonese, investito nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo nella giornata di lunedì 1 giugno. I primi segnali di un violento temporale sono apparsi intorno alle 14 con forti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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PIOGGIA E GRANDINE: DANNI NELLA BASSA E NEL MONTAGNANESE | 29/05/2026

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