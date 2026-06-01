Piccolo festival della fiducia - V Edizione

Notizia in breve

A Pisa, in Piazza San Frediano, si svolge la V edizione del Piccolo Festival della Fiducia. L’evento è promosso dalla Libreria Pellegrini in collaborazione con il Centro Culturale Ichneutai e la Chiesa universitaria di San Frediano. La manifestazione si tiene nel centro cittadino e coinvolge diverse realtà culturali e religiose locali. La giornata prevede incontri e attività dedicate alla promozione della fiducia e alla condivisione di esperienze tra i partecipanti.