Perseguita l’ex fidanzata scatta il divieto di avvicinamento | uomo allontanato da Frosinone

Da frosinonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo residente in provincia è stato allontanato da Frosinone con un divieto di avvicinamento. La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone, dopo che l’uomo era indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. La decisione è stata presa nei giorni scorsi.

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Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone nei confronti di un uomo residente in provincia, indagato per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.Il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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