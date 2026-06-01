Perseguita l’ex fidanzata scatta il divieto di avvicinamento | uomo allontanato da Frosinone

Notizia in breve

Un uomo residente in provincia è stato allontanato da Frosinone con un divieto di avvicinamento. La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone, dopo che l’uomo era indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. La decisione è stata presa nei giorni scorsi.