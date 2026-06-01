Perde il controllo della moto e si schianta sulla statale | una vittima

Da thesocialpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista ha perso il controllo della moto e si è schiantato sulla statale. L’incidente è avvenuto mentre percorreva una delle principali arterie del territorio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma si registrano danni alla persona. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

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Stava percorrendo una delle principali arterie del territorio quando, per cause ancora in corso di accertamento, qualcosa è andato improvvisamente storto. In pochi istanti il mezzo ha sbandato, l’equilibrio è venuto meno e la corsa si è trasformata in una tragedia. Automobilisti e passanti hanno assistito alla drammatica scena e hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto si è attivata una complessa macchina dei soccorsi, con sanitari e vigili del fuoco impegnati in un disperato tentativo di salvargli la vita. Nonostante le lunghe manovre di rianimazione e l’impegno del personale medico intervenuto, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Perde il controllo della moto, si schianta e la due ruote prende fuoco: centauro grave sulla Salaria

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