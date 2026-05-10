Perde il controllo della moto e si schianta sulla 275 | avvocato 49enne in codice rosso

Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio sulla strada statale 275, nella zona di Surano. Intorno alle 18, un motociclista di 49 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato sulla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo l’accaduto.

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