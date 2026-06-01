Perché giugno è il mese degli sposi | riti tradizioni e folklore

Il primo giugno, in una città italiana, si è svolto un matrimonio con rito civile e religioso, con la presenza di numerosi invitati. La cerimonia si è svolta in una location all'aperto, decorata con fiori e nastri colorati. Dopo la celebrazione, gli sposi hanno partecipato a un ricevimento con musica e buffet. La giornata ha visto anche tradizioni locali e folklore legati alle nozze in questo periodo dell'anno.

Roma, 1 giugno 2026 – Giugno è il mese in cui la primavera lascia definitivamente spazio all'estate. Le giornate si allungano fino a raggiungere il loro massimo splendore. Il grano nei campi è uno spettacolo dorato e in campagna le giornate di lavoro sono lunghissime: il ritmo è cadenzato dal rumore delle mietitrebbie, dal caldo e dalla fatica. In giugno nel calendario popolare trovano posto feste e rituali antichi. Molte delle tradizioni del mese affondano le radici nel mondo contadino. Osservare il cielo e la natura era essenziale per il lavoro nei campi e diventava meditazione per la vita quotidiana: sapere condiviso, generazione dopo generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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